Wie können wir die Gifhorner Natur fördern und schützen?

Artenvielfalt in unserer Natur fördern und schützen – nur wie? Die Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit der Gemeinde Hillerse lädt am Donnerstag, 23. Februar, zu einem Vortrag zum Thema „Artenvielfalt fördern in Garten, Gemeinde und Gemarkung“ ein. Los geht es um 18.30 Uhr im Haus der Vereine, in der Rolfsbütteler Straße 2, in Hillerse. Hier wird Kerstin Fricke, Beraterin zum Biotop- und Artenschutz der Landwirtschaftskammer, Einblicke rund um die ökologischen Zusammenhänge geben und Maßnahmen aufzeigen, mit denen wir der Natur helfen können. Angefangen bei heimischen Stauden und Sträuchern im Garten, über die insektenfreundliche Pflege des öffentlichen Grüns bis hin zu mehrjährigen Blühstreifen und fruchttragenden Vogelschutzhecken in der Gemarkung.

