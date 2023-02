In Wilsche gibt es jetzt einen Johann-Trollmann-Weg. Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich und Ortsbürgermeister Uwe Weimann erinnerten an den in Wilsche geborenen Boxer, der 1933 Deutscher Meister im Halbschwergewicht wurde und 1943 im Konzentrationslager Neuengamme, Außenlager Wittenberge, ermordet wurde.