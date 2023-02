Polizei warnt: Enkeltrick am Telefon im Kreis Gifhorn

Gifhorn. In Gifhorn haben Betrüger versucht per Telefon Menschen um ihr Geld zu bringen. Die Polizei warnt vor der Masche über Messengerdienste wie Whatsapp.

Eine Welle von Schockanrufen hat die Polizei Gifhorn am gestrigen Donnerstag registriert. Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklärten, dass ein Familienmitglied, meist eines der Kinder, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Das berichtet die Polizei am Freitag. Die Angerufenen sollten nun eine Kaution stellen. Ähnliche Fälle ereigneten sich am gleichen Tag auch im Raum Wolfsburg.

Bei der Polizei Gifhorn wurden am Donnerstagvormittag und auch noch am Nachmittag insgesamt über 30 dieser Betrugsversuche durch die Angerufenen bekannt gemacht. Bei keiner dieser über 30 Anrufe waren die Betrüger erfolgreich, viele Bürgerinnen und Bürger durchschauten die Masche sofort, sodass es oft nicht mal zu einer Forderung seitens der Betrüger kommen konnte.

Whatsapp-Betrug auch im Kreis Gifhorn

Die Masche des „falschen Polizeibeamten“ sei jedoch nicht die einzig angewandte Betrugsvariante. Die Täter gäben sich zudem weiterhin über Messengerdienste wie Telegram oder Whatsapp als Tochter oder Sohn aus und würden um Begleichung von Rechnungen bitten, da auf dem neuen Handy noch kein Onlinebanking funktioniere.

Die Polizei nennt dies „WhatsApp-Betrug“. Bei einer weiteren Masche gäben sich Betrüger am Telefon als „Microsoft Support“ aus und überredeten die Angerufenen, Fernzugriff auf den Rechner zu gewähren, da dieser beispielsweise mit einem Virus oder Trojaner befallen sei.

Präventionshinweise zu diesen und vielen weiteren Themen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

red

