Kästorfs DWB und Ronny S. verabschieden sich von „Stinky“

Für viele wohnungslose Menschen sind Hunde wichtige Begleiter im Kampf gegen psychische Erkrankungen und auf dem Weg zurück ins Leben. Darum finden in der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten (DWB) Menschen auch mit einem Tier an ihrer Seite Unterstützung – so auch in Kästorf.

Fast zehn Jahre hat der schwarze Mischlingsrüde Stinky in der stationären Wohnungslosenhilfe der DWB in Kästorf gelebt. Doch Stinky ist alt geworden, 16 stolze Hundejahre – mehr ging nicht. Es war an der Zeit, Abschied zu nehmen. Für sein Herrchen ein Abschied von einem treuen Freund. Für das Team der stationären Hilfen war es ein Abschied von einem ganz besonderen Sozialarbeiter und Kollegen. Diplom-Sozialarbeiterin Daniela Bombach arbeitet seit 2009 in der stationären Wohnungslosenhilfe und weiß, wie sehr Tiere in der Wiedereingliederung helfen können.

Für einen tierischen Freund geben Betroffene alles

Aktuell leben rund zehn Haustiere mit ihren Menschen in der Betreuung von Kästorf. Die Sozialarbeiterin beschreibt die Situation so: „Manchmal fehlt die Kraft, für sich selbst zu kämpfen, aber für einen tierischen Freund tun Betroffene alles. Die Verantwortung für ein Tier zu haben, gibt Struktur und kann helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Darum sind Tiere bei uns fester Bestandteil im Hilfeplan. Ein Beratungsgespräch beim Gassigehen kann Wunder bewirken.“

Auch Stinky war für mindestens zwei Menschen ein wichtiger Wegbegleiter. 2014 kam er mit seinem damaligen Herrchen in die Wohnungslosenhilfe nach Kästorf. Daniela Bombach erinnert sich: „Sein Herrchen war damals sehr froh, eine Einrichtung gefunden zu haben, in der er mit Hund bleiben durfte.“ Beide lebten viele Jahre gemeinsam in Kästorf. Bis vor einigen Jahren das Herrchen von Stinky an einer schweren Erkrankung verstarb.

Das Spendenprojekt „Mit einem Tier an deiner Seite“

Zum Glück, so erzählt Daniela Bombach weiter, nahm sich ein guter Freund, Ronny S., des Hundes an. So blieb Stinky bei seiner Berufung und war wieder Wegbegleiter im Kampf gegen die Härten des Lebens. Doch so ein Hundeleben kostet Geld und ist nicht refinanziert durch die Bezüge der Menschen im Hilfesystem. Für Futter reicht es vielleicht gerade noch aus, aber was, wenn ein Tier alt und krank wird, so wie Stinky? Daniela Bombach, die den Wert der Tiere kennt, entwickelte mit einem Team von Kollegen der Dachstiftung Diakonie das Spendenprojekt „Mit einem Tier an deiner Seite“. Das Projekt lief gut an, gerade rechtzeitig, denn kurz darauf ging es Stinky schlechter.

Dank der bereits eingegangenen Spenden konnte dem treuen Begleiter ein ruhiger, schmerzfreier Abschied mit der Begleitung der Tierarzt-Praxis Soujon aus Groß Oesingen ermöglicht werden. Besonders dankbar für die Hilfe ist Stinkys Herrchen Ronny S.. Der Abschied war schwer, da tat es gut, das helfende Spenden die finanziellen Nöte abmildern. Die Unterstützung für Mensch und Tier kostet Geld. Die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten freut sich daher über jede Art der Unterstützung. Mit einer Spende kann geholfen werden, Menschen am Rande der Gesellschaft und ihren Tieren eine neue Chance zu geben. Das Spendenkonto der Stiftung Wohnen und Beraten, IBAN: DE88 2695 1311 0161 1761 28, BIC NOLADE 21 GFW / SPK CE-GF-WOB oder online spenden unter www.dachstiftung-diakonie.de

