400 Euro im Monat – Kreis Gifhorn verteilt 24 neue Stipendien

Die Förderung des Landkreises für medizinische und soziale Berufe geht in eine neue Runde, in die fünfte: 24 neue Stipendiaten bekommen 400 Euro als monatliche Unterstützung während ihrer Ausbildung. Im Gegenzug steht die Verpflichtung, später auch eine gewisse Zeit im Kreis Gifhorn zu arbeiten. Die Bewerber mussten aber noch weitere erfüllen.

Es habe diesmal 47 Bewerber gegeben, sagt Landrat Tobias Heilmann. Die Jury habe sich nach 34 Einzelgesprächen dann auf die 24 festgelegt. „Dazu gehörte eine unwahrscheinliche Konzentration“, sagt Horst Ganz, der als stellvertretender Sozial-Ausschuss-Vorsitzender mit dabei war – die Gespräche hätten drei Tage gedauert, „eine Mammutaufgabe“. Aber die habe sich gelohnt. Denn er ist sich sicher, dass man wieder Stipendiaten gefunden hat, die nicht nur Liebe zu ihrem Beruf zeigen, sondern auch zum Landkreis Gifhorn. „Das Ziel ist ja, dass sie nicht nur fünf Jahre hier bleiben, sondern möglichst ein Leben lang.“

Wichtig: Einstellung zum Beruf und Verbindung zum Landkreis

Kreisrat Rolf Amelsberg sieht es ähnlich: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wichtig war uns die Einstellung der Bewerber zum Beruf und die Verbindung zum Landkreis. Es muss auch wirklich der Wunsch vorhanden sein, hier zu arbeiten.“ Die meisten Bewerber kämen entweder gebürtig von hier oder wohnten bereits im Landkreis.

400 Euro im Monat – der Betrag klingt zunächst banal. Aber in Summe sind es rund 115.000 Euro pro Jahr, die der Kreis im Haushalt für den neuen Jahrgang einplant. Da mehrere Jahrgänge parallel laufen, plant der Kreis mit rund 350.000 Euro jährlich für diese Art der Versorgungsförderung im ländlichen Raum. „Die Berufe brauchen Zuwachs“, so Heilmann. Ohne Förderung sei das kaum zu erwarten, weil teilweise sogar Schulgeld gezahlt werden müsse.

Neun verschiedene Berufe werden gefördert

Im Jahr 2018 hatte der Kreis mit vier Berufen begonnen. Heute werden neun verschiedene Berufe in den unterschiedlichen Ausbildungsstadien unterstützt – vom Humanmediziner über Erzieher, Krankenpfleger, zahnmedizinischen Fachangestellten und Rettungssanitäter bis zum Podologen. Erstmals ist auch eine Bewerberin der Hebammenwissenschaften dabei.

Von insgesamt 97 Stipendiaten seit 2018 seien nur zwei wieder abgesprungen, berichtet Niklas Lillie vom Fachbereich Gesundheit. Das Alter verteile sich von 18 Jahren bis Ende 40 – nicht selten begännen Bewerber mit einer geförderten Ausbildung noch einmal eine berufliche Neuorientierung. Wir haben vier von ihnen befragt:

Luisa Berlinecke, 24 Jahre, aus Schönewörde: „Ich lerne sozialpädagogische Assistentin und bin Quereinsteigerin. Ich bin schon länger in der Freiwilligen Feuerwehr. Und als ich mit den Kindergarten-Kindern gezeigt habe, was wir da machen, habe ich gemerkt, dass mein Herz dabei aufblüht. Jetzt freue ich mich riesig, das Stipendium zu bekommen.“

Stephanie Niemeyer, 34 Jahre, aus Kästorf: „Ich studiere im zweiten Semester Humanmedizin. Ich habe schon als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Helios-Klinikum gearbeitet und zuletzt als Rettungssanitäterin im Notarztdienst. In den 17 Jahren habe ich schon viel gesehen und erlebt.“

Stephanie Oppermann, 45 Jahre, aus Westerbeck: „Ich habe 20 Jahre lang Karriere bei der Sparkasse gemacht, ging dann in die Elternzeit. In der Kita unseres Sohnes habe ich aber gesehen: Das ist genau das, was ich machen möchte, dafür brenne ich! Also habe ich in Westerbeck schon die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin gemacht, jetzt folgt die Erzieherinnenausbildung. Die Zeit vergeht wie im Flug.“

Kai Rädiger, 37 Jahre, aus Gamsen: „Ich komme ursprünglich aus dem Kreis Celle und habe erst Klempner gelernt. Nach der Bundeswehr war ich Helfer bei einer diakonischen Einrichtung und habe gemerkt, das mir der Pflegeberuf besser liegt. Ich habe eine Gifhornerin kennengelernt – jetzt bin ich bei der Diakonie in Gamsen.“

Die neuen 24 Stipendien wurden vergeben für Studierende der Humanmedizin (2), eine Studentin der Hebammenwissenschaften, Auszubildende zur sozialpädagogische Assistentin oder -assistenten (8), eine Auszubildende zur Erzieherin, Auszubildende zu Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege und zur Kinderkrankenpflege (6) sowie für Auszubildende zur Notfallsanitäterin oder zum -sanitäter (6).

