Maskenpflicht in den Gifhorner Kreishäusern entfällt

Seit Donnerstag gilt in Gifhorns Kreisverwaltung keine Maskenpflicht mehr. Zum Eigen-und Drittschutz darf freiwillig weiterhin eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

In den Kreishäusern der Gifhorner Kreisverwaltung entfällt ab Donnerstag, 2. Februar, die medizinische Maskenpflicht. Nur im Kinder-und Jugendärztlichen Dienst und Amtsärztlichen Dienst im Gesundheitsamt besteht vorerst weiterhin eine medizinische Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher. Zum Eigen-und Drittschutz darf auch in den Kreishäusern freiwillig weiterhin eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Das teilt die Stadt Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Kreisverwaltung arbeitet weiterhin mit Terminvereinbarungen

Beibehalten wird in der Gifhorner Kreisverwaltung die Arbeit mit Terminvergabe. Termine mit der jeweiligen Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter sind vorab telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren. Für Termine in der KFZ-Zulassungsstelle, der Führerscheinstelle, der Verkehrsaufsicht und der Ausländerbehörde ist eine Online-Terminvereinbarung hier möglich: https://www.gifhorn.de/buergerdienste/terminreservierungen/.

