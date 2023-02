Special Olympics: Isenbütteler holt zwei Silbermedaillen

Unter dem Motto ,,Gemeinsam Stark’’ gingen vom 23. bis zum 26. Januar 620 Sportlerinnen und Sportler mit und ohne geistige Behinderung bei den Special Olympics Winterspielen in Bad Tölz an den Start. Einer von ihnen war Jörg Trute. Er ist Bewohner und Mitarbeiter von ,,Der Hof’’ in Isenbüttel und hat schon mehrmals an den Special Olympics teilgenommen.

Die Nationalen Spiele finden 2024 in Oberhof statt

Da in Niedersachsen dieses Jahr keine Winterspiele stattfinden konnten, gab es für den Bereich Ski Alpin eine Kooperation mit dem Bundesland Bayern. ,,Eine Teilnahme an Landesspielen ist erforderlich, um sich für die Nationalen Spiele zu qualifizieren, die 2024 in Oberhof in Thüringen stattfinden sollen’’, erklärt Marion Trute, Jörgs Mutter.

Zu den bayrischen Winterspielen in Bad Tölz reiste neben Jörg, der in der höchsten Leistungsstufe (advanced) startete, noch eine weitere Athletin aus Niedersachsen an. Die 15-jährige Helena Klintschar aus Göttingen ging in der mittleren Leistungsstufe (intermediate) an den Start.

Göttingerin Helena Klintschar gewann zwei Goldmedaillen

Beide Niedersachsen waren sehr erfolgreich: Jörg gewann sowohl im Riesen-Slalom als auch im Super G eine Silbermedaille, Helena konnte am Ende der Spiele sogar zwei Goldmedaillen in den Händen halten.

,,Die Konkurrenz war dieses Mal außerordentlich stark, da allein aus Österreich insgesamt 60 und aus der Schweiz insgesamt 40 Athleten angereist waren, von denen sehr viele bei den Ski Alpin Wettbewerben dabei waren. Außerdem haben auch sehr viele Sportler aus Bayern teilgenommen’’, erklärt Trute weiter. Damit seien die Siege ihres Sohnes und seiner Mitstreiterin aus Göttingen noch höher einzuordnen.

