Die Gifhorner Kreisverwaltung übernimmt den bisherigen Sparkassen-Hauptsitz in Sichtweite des Schlosses als neues Kreishaus.

Gifhorn. Beim Einzug in das ehemalige Sparkassen-Gebäude wird nicht gekleckert. So viel investiert die Behörde in den Umbau von 3600 Quadratmetern Büros.