Gifhorn. Die Gifhorner Seniorenschule startet mit einem vielfältigen Angebot und spannenden Kursen in das neue Semester. Die ersten Kurse beginnen im Februar.

In der Vergangenheit hat die Seniorenschule zum Beispiel den Kurs ,,Fit im Auto’’ angeboten, ein Fahrsicherheitstraining für ältere Menschen.

Im Alter geistig fit bleiben Seniorenschule in Gifhorn startet in das 47. Semester

Gemeinsam mit dem städtischen Kulturbüro veranstaltet der Seniorenbeirat der Stadt Gifhorn in diesem Jahr erstmals seit zwei Jahren wieder die Seniorenschule. Nach der pandemiebedingten Pause stehen 2023 wieder vielfältige Angebote und Kurse auf der Agenda, um im Alter geistig und körperlich fit zu bleiben. Angeboten werden zum Beispiel Englischkurse, Schulungen zum sicheren Umgang mit dem PC oder Smartphone, Fahrsicherheitstrainings oder Vorträge zum Thema Vorsorgevollmacht. Im Freizeitbereich sind außerdem verschiedene Angebote wie Kurse in Aromapflege, Koch- und Handwerkskurse, gemeinsame Fahrradtouren oder auch ein Imkerkurs geplant. Das teilt die Stadt Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Anmeldungen werden bis zum 10. Februar entgegengenommen

Die ersten Kurse starten bereits im Februar. Andere Angebote werden nach Bedarf individuell und flexibel mit den Kursteilnehmenden terminiert. Wer Interesse hat, kann sich bis zum 10. Februar bei Robin Breva aus dem Fachbereich Kultur und Soziales der Stadt unter (05371)88279 oder per E-Mail an robin.breva@stadt-gifhorn.de melden.

Kurs-Übersicht ist auf der Internetseite der Stadt Gifhorn zu finden

Im Anschluss erhalten die Interessierten alle weiteren Informationen über Termine direkt durch die jeweiligen Dozentinnen und Dozenten. Eine Übersicht über alle Kurse findet sich auf der Internetseite der Stadt Gifhorn unter www.stadt-gifhorn.de, Stichwort Seniorenschule.

