Leiferder Oldie-Night sorgt für Begeisterung bei den Tanzfans

Leiferde. Tanzfreudige Besucher rockten bei der vom Kulturring organisierten Oldie-Night im Dorfgemeinschaftshaus in Leiferde bis in die Nacht das Parkett.

Mit dem Neustart der Oldie-Night endete für Tanzfans eine jahrelange Durststrecke. Der Kulturring Leiferde traf mit der Neuauflage voll ins Schwarze. Im Dorfgemeinschaftshaus steppte am Samstagabend bis tief in die Nacht der Tanzbär. Bei der ausverkauften Veranstaltung gaben rund 250 tanzfreudige Partygänger auf der Tanzfläche mächtig Gas.

Motor dafür war die Band Second Take, die mit zu 100 Prozent handgespielter Covermusik aus den 1960er bis 1990er Jahren, aber auch neueren Stücken, wie der Ballade „Perfekt“ von Ed Sheeran die passende Musik lieferte. Wer bei der, unter den langjährigen Besuchern ritualisierten Wette, mit welchem Song Second Take den Abend eröffnet, auf „A Glass of Champagne“ der Band Sailor gesetzt hatte, lag goldrichtig.

Das Motto der Oldie-Night war ,,Bunte Vielfalt’’

Mit dem ersten Stück leerten sich wie auf Knopfdruck die Tische. Alles strebte zur Tanzfläche, die sich bis zur ersten Bandpause nicht leerte. Unter dem Motto „Bunte Vielfalt“ war der Saal mit Ballons und Luftschlangen kunterbunt dekoriert. Mittendrin freute sich Friederike Franke, dass sie die Tanzschuhe, für die 17. Auflage der Oldie-Night, nach drei Jahren „wieder aus dem Kämmerlein“ holen dürfte. „Bevor alles zum Stillstand kam, hatten wir 2020 gerade noch die Kurve gekriegt“, berichtete sie. „Jetzt waren die Vorfreude groß und die Nachfrage hoch.“

Entsprechend früh war die Veranstaltung ausverkauft. Eine Gruppe junger Männer, offenbar auf Mission Junggesellenabschied unterwegs, hatte dennoch das Glück, dass man am Einlass ein Auge zudrückte und sie Tickets lösen dürften. Die Stimmung war locker und gelöst. Wie groß die Vorfreude war, spiegelte sich in der Lautstärke des Jubels wieder, als Franke pünktlich zum Mikro griff und den Startschuss für den Tanzabend gab.

