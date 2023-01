Programm der Gifhorner Sternwarte beginnt am Freitag

Sternwarte am Wallgarten: Das Hauptthema am Freitag ist die Kurzvorstellung diverser Raumfahrtprojekte.

In der Sternwarte am Wallgarten in Gifhorn beginnt am Freitag, den 27. Januar, um 19 Uhr das reguläre Veranstaltungsprogramm. Jeden letzten Freitag im Monat findet die Veranstaltung um 19 Uhr (Winter) oder um 21 Uhr (Sommer) statt. Das Hauptthema der Veranstaltung ist die Kurzvorstellung diverser Raumfahrtprojekte. ,,Hier hat sich in den letzten drei Jahren viel getan’’, berichtet Jörg Anrecht von der Sternwarte.

Die Folgeveranstaltung gegen Ende Februar wird sich dann detailliert mit einem dieser Raumfahrtprojekte beschäftigen. ,,Nach dem Vortragsteil hoffen wir darauf, einen Kometen zu sehen. Hierfür muss das Wetter aber klar sein’’, erklärt Anrecht weiter.

red

