Auf dem Barwedeler Fernmeldeturm leuchtet ein Weihnachtsbaum

Nach zwei Jahren der durch die Corona-Pandemie ausgelösten „Abstinenz“ erklang am Vorabend zum 1. Advent wieder der Abzählvers: 10...- 3...2...1... - Licht an“ vom Fuße des 63,85 Meter hohen ehemaligen Fernmeldeturms der Bundeswehr auf dessen Plattform hinauf. „Anleuchten“ nennen die Männer vom ,,Club der Alten Säcke’’ ihre von der Barwedeler Bevölkerung gerngesehenen Aktion. Das Rufen aus den vielen Kehlen der Barwedeler, die zum Turm gekommen waren, sollte sich lohnen. Postwendend erstrahlte zum neunzehnten Mal der Turmweihnachtsbaum.

Eine Schaltuhr regelt die Leuchtdauer des Weihnachtsbaums

Aus großer Höhe sendet fortan der mit LED-Leuchtmitteln ausgestattete drei Meter messende Nadelbaum die gesamte Adventszeit über und bis kurz nach Weihnachten seine Lichtbotschaft über Barwedels Grenzen hinaus in die Nacht. Eine Schaltuhr regelt die Leuchtdauer. „Leuchtete der Turmbaum sonst immer die ganze Nacht über“, sagte Clubsprecher Hermann Wrede, „so tragen wir der Energiekrise Rechnung und schalten das Licht jetzt jede Nacht kurz vor Mitternacht aus.“

Eine Woche vor dem Anleuchten hatte sich Hartmut Spellig mit den erwachsenen Kindern der ,,Alten Säcke’’ auf die Turmplattform begeben, um den Turmbaum an der dafür vorgesehenen Stelle zu befestigen. Dabei mussten 333 Stufen erklommen werden. „Die Turmbesteigung bedarf schon einer gewissen Kondition. Das schaffen nicht mehr alle unserer ,,Alten Säcke’’. Wir stellen nun das Bodenpersonal“, so der Clubsprecher mit einem Augenzwinkern. Malte Dürheide und Christian Wrede machten sich am „Anleuchttag“ auf den Weg zur Turmhöhe, um nach dem Abzählreim den Einschaltvorgang auszulösen. Wobei den unten wartenden Zuschauern die Zeit bis dahin so angenehm wie möglich gemacht wurde. „Wir haben Feuerkörbe zur Erwärmung für unsere Zaungäste aufgestellt“, so die Clubmitglieder.

Bürgermeisterin Melanie Meinecke betont die gute Dorfgemeinschaft in Barwedel

Und auch Bürgermeisterin Melanie Meinecke verweilte unter den zahlreichen Gästen. Sie freute sich über die vorweihnachtliche Aktion der ,,Alten Säcke’’. „Wir pflegen in Barwedel eine gute Dorfgemeinschaft. Diese nun schon langjährig durchgeführte Turmbaumaktion gehört unbedingt dazu“, sagte sie. Und das konnten ihr die Männer vom ,,Club der Alten Säcke’’ versprechen. „Wir denken, wir können unserer Bürgermeisterin signalisieren, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Turmweihnachtsbaumaktion geben wird.“

