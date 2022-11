Berauschte Fahrer und Einbrüche im Landkreis Gifhorn

Die Polizei Gifhorn berichtet am Mittwoch von drei Rausch-Fahrten, die die Beamten beendet haben. Außerdem werden nach Einbrüchen Zeugen gesucht. Der Reihe nach:

Gegen 22.45 Uhr wurden am Dienstagabend Polizeibeamte auf zwei Männer aufmerksam, die mit Leih-Scootern unterwegs waren. Die beiden fuhren im ausgiebigen Slalom über die gesamte Fahrbahnbreite des Calberlaher Damms. Eine Kontrolle ergab Werte von 1,04 und 1,72 Promille.

Gegen den einen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, gegen den anderen sogar ein Strafverfahren, schreibt die Polizei.

Andere Beamte führten in Päse etwa zeitgleich eine Verkehrskontrolle durch. Hier erweckte ein VW-Fahrer auf dem Apfelweg den Verdacht, unter Drogen zu stehen, ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem 19-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbrüche in Gifhorn und Leiferde – Zeugen gesucht

Von zwei Einbrüchen in Wohnhäuser am späten Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch berichtet die Polizei Gifhorn. In Leiferde brachen die Täter durch ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus im Tannenberger Weg ein. Die Tat ereignete sich am Dienstag zwischen 14.30 und 21 Uhr.

Ein Wohnhaus an der Salzwedeler Straße in Gifhorn war Tatort des zweiten Einbruchs. Hier warfen die Täter die Glasscheibe der Terrassentür ein uns gelangten so ins Innere des Hauses. Die Tat passierte zwischen dem Morgen des 23.11 und der Nacht des 30.11.

In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt, der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05371 9800 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

