Meinersen. Der Lese- und Kulturabend am Sibylle-Merian-Gymnasium in Meinersen thematisierte unter anderem die aktuelle Problematik um Klima, Umwelt und Müll.

Vor der Tür der Schule gab es Apfelsaft von selbstgeernteten Äpfeln. Der Erlös des Abends geht an den Förderverein der Schule.

Sibylla-Merian-Gymnasium Schüler organisieren Lese- und Kulturabend in Meinersen

Lesungen, Englisch, Umwelt, Mathematik, Gesang – die Schüler des Sibylla-Merian-Gymnasiums boten am Freitagabend beim Lese- und Kulturabend (LuKa) fast alles, auch Neuigkeiten. Denn was Schneewittchen mit Mathematik zu tun hat, erfuhren die Gäste beim Darstellenden Spiel. Nach der Szenerie, in der der neue Super-Mathe-Schüler mit einem Cheeseburger vergiftet wurde, lautete es: „Und die Moral von der Geschicht‘, bessere Schüler vergiftet man nicht.“

Schüler der Haupt- und Realschule verkauften Apfelsaft aus selbstgeernteten Äpfeln

Klassen aus den Jahrgängen 8 und 9 informierten bei Mathematik zum Anfassen über Fibonacci-Folge und Goldenen Schnitt, und nicht nur die platonischen Körper waren greifbar. Ein Legionär grüßte auf dem Forum Romanum und im Foyer wurde gesungen, es gab Vorträge über Klima, Umwelt und Müll, während vor dem Eingang allerlei Kulinarisches geboten wurde. Dabei war auch Apfelsaft, für den die Äpfel gemeinsam mit den Schülern der Haupt- und der Realschule auf der gemeindeeigenen Streuobstwiese geerntet worden war.

Lehrer Florian Preuße hatte ein Natur-Quizz in Biologie für alle auf Lager und lobte die ersten Absolventen. „Die waren gut.“ „Vor allem die Schüler der fünften Klassen trauen sich vorzulesen“, sagte Lehrerin Juliane Korten, die gemeinsam mit ihren Kollegen Torben Rost, Christian Schneider und Katrin Rossmann die Organisation inne hatte. „Es ist wichtig, dass das Lesen im Fokus bleibt.

Der Erlös des Abends ging an den Förderverein des Sibylle-Merian-Gymnasiums

Das Mitmachen am Luka ist freiwillig“, sagte sie. „Und es kommen auch viele ehemalige Schüler. Das ist ein schöner Austausch.“ „Man trifft sich wieder und kann das Schulleben genießen“, sagte Korten. Der Erlös des Abends ging an den Förderverein der Schule.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de