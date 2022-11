Verkehrsunfallflucht im Kreis Gifhorn – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Gifhorn sucht nach drei Verkehrsunfallfluchten Zeugen. Bereits am 11. November, um 14:45 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto auf der Nordhoffstraße in Gifhorn, berichtet die Polizei.

Der weiße Kleinwagen sei aus der Rockwellstraße auf die Nordhoffstraße gefahren und habe dabei die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet. Diese stürzte und verletzte sich leicht, auch das Fahrrad wurde beschädigt, so die Polizei. Die weibliche Fahrerin stieg aus und erkundigte sich kurz nach der Radfahrerin, anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort, heißt es weiter.

Weitere Fälle von Unfallflucht im Kreis Gifhorn

Am Mittwoch, 16. November, parkte ein 51-Jähriger gegen 5.45 Uhr seinen schwarzen VW Passat auf dem Parkplatz vor Kaufland. Als er gegen 12.15 Uhr wieder mit dem Fahrzeug losfahre wollte, musste er Beschädigungen an der Fahrerseite feststellen, so die Polizei. Diese seien nach ersten Ermittlungen durch ein anderes ein- oder ausparkendes Auto verursacht worden.

Am Donnerstag, 17. November, um 15.15 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Seat im Kreisverkehr an der Konrad-Adenauer-Straße, so die Polizei. Von der Lindenstraße sei ein weißer SUV ebenfalls in den Kreisverkehr gefahren und touchierte dabei den bevorrechtigten Seat. Die Fahrerin des SUV setzte die Fahrt anschließend unerlaubt fort, heißt es weiter.

In allen Fällen melden sich Zeugen und Hinweisgeber bitte unter der Telefonnummer (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

