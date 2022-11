Raubüberfall mit Messer auf Aldi im Landkreis Gifhorn

Zu einem Raubüberfall auf den Aldi-Supermarkt in Weyhausen im Landkreis Gifhorn kam es am Samstag, 5. November, gegen 20 Uhr. Ein männlicher Täter verschaffte sich Zutritt zu einer Kassenbox und machte sich an der Kasse zu schaffen, so die Polizei. Als er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde bedrohte er diese mit einem Messer und ergriff mit diversem Bargeld die Flucht in unbekannte Richtung, heißt es weiter.

Die Mitarbeiterin sei unverletzt geblieben. Die Polizei habe den Mann bei einer Fahndung nicht finden können. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze. Er wurde als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Die Polizei Gifhorn bittet verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes an die Polizeiinspektion Gifhorn unter (05371) 9800 mitzuteilen.

Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Landkreis Gifhorn

In der Nacht auf Sonntag, 6. November, wurden in der Zeit von 21 Uhr bis 4 Uhr durch die Polizei Gifhorn im Gifhorner Nordkreis stationäre und mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Fahrzeugführer (41 Jahre) in der Knesebecker Kontrollstelle konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, so die Polizei. Darüber hinaus sei ein ein Atemalkoholgehalt von 0,7 Promille festgestellt geworden.

Ein weiterer Fahrzeugführer (24 Jahre) sei im Umfeld der Kontrollstelle in Hankensbüttel angehalten worden. Bei diesem wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,0 Promille festgestellt, heißt es weiter.

In Wesendorf wurden die eingesetzten Polizeibeamten auf einen abgestellten PKW aufmerksam. In diesem befand sich auf dem Fahrersitz eine schlafende Person. Die Person (29 Jahre), welche zugab im Vorfeld das Fahrzeug geführt zu haben, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus konnte mittels Urintest eine Beeinflussung durch THC und Amphetamine festgestellt werden. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Insgesamt seien 84 Kraftfahrzeugführer einer ganzheitlichen Verkehrskontrolle unterzogen worden.

