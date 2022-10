Unbekannte stehlen mehrere Motorräder im Kreis Gifhorn

Flettmar. Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Flettmar insgesamt drei Motorräder im Wert von 30.000 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Insgesamt drei Motorräder im Wert von 30.000 Euro haben Unbekannte in Flettmar im Landkreis Gifhorn gestohlen. Laut Polizei transportierten die Täter die Motorräder in einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger ab.

Die Täter stahlen zuerst ein Motorrad, das in einem Carport in der Straße Am Bahnhof stand. Sie brachen auch in einen Schuppen ein und stahlen noch zwei weitere Räder. Die Polizei sammelt unter 05371 980-0 Hinweise zu diesem Fall. red

Mehr Blaulicht-Meldungen aus unserer Region

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de