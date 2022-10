Kreis Gifhorn: Suzi Quatro Top-Act beim Unser Aller Festival 2023

Suzi Quatro gastiert am 1. Juni 2023 anlässlich des Unser Aller Festivals in Gifhorn.

Einen prall gefüllten Veranstaltungskalender mit zahlreichen Kulturveranstaltungen im Landkreis Gifhorn bringt das Unser Aller Festival vom 1. bis 11. Juni 2023 mit. Unter anderem stehen Gastspiele von Suzi Quatro, Madsen, Torfrock, Patrick Salmen, Arnd Zeigler sowie TV Noir (Konzert) auf dem Programm.

Mit dem Anspruch, hochkarätige Unterhaltung und programmatische Vielfalt auf die Bühnen des Landkreises Gifhorn zu bringen, fand das Veranstaltungsformat erstmals 2018 statt, schreibt der Veranstalter Undercover in einer Pressemitteilung. Bereits in den ersten beiden Jahren erfreute sich die Veranstaltungsreihe einer breiten wachsenden Beliebtheit im Landkreis, ehe die Corona-Pandemie Unser Aller Festival bis auf kleinere Ersatzveranstaltungen in den Jahren 2020 und 2021 zu einer Pause zwang. Nach der erfolgreichen Wiederaufnahme in diesem Jahr kehrt die Reihe in 2023 mit voraussichtlich 12 Veranstaltungen an 8 Spielorten zurück.

Suzi Quatro und Madsen im Gifhorner Schlosshof

Die US-amerikanische Rocklegende Suzi Quatro eröffnet am 1. Juni 2023 das Festival auf dem Gifhorner Schlosshof. Dabei hat sie ihre internationalen Hits wie „Can The Can“ und „Stumblin“. Einen Tag später folgen Torfrock sowie zum Abschluss der Schlosshof-Konzerte am Samstag die Band Madsen aus dem Wendland. Im Kultbahnhof können sich die Besucherinnen und Besucher am 8. Juni 2023 unter anderem auf Indie Pop/Trap von Mele sowie Trille und am 10. Juni auf Singer-Songwriterin Catt freuen.

Neben der Kreisstadt wird Unser Aller Festival aber auch in Brome und erstmals in Schwülper, Hankensbüttel, Wahrenholz und Steinhorst sowie ein bis zwei weiteren Orten Halt machen und Künstlerinnen und Künstlern wie Arnd Zeigler, Heavysaurus, Georg auf Lieder, Patrick Salmen und TV Noir eine Bühne bieten.

Arnd Zeigler tritt anlässlich des Unser Aller Festivals in der Okerhalle Schwülper auf. Foto: Carmen Jaspersen / dpa

„Wir freuen uns wahnsinnig auf Unser Aller Festival, das sich auch in diesem Jahr wieder über den ganzen Landkreis Gifhorn erstreckt. In diesem Jahr ist es sogar noch breiter aufgestellt, so dass es einige neue Spielorte auf der Festival-Landkarte zu entdecken gibt. Erwähnen möchte ich auch, dass wir mit Heavysaurus mal wieder ein Programm für Kinder, genauer gesagt eine Kinderrock Show anbieten können“, sagt Rilana Sandelmann, Vorsitzende Kollektiv 4 e.V.

Vorfreude bei Gifhorns Landrat Tobias Heilmann

Auch Landrat Tobias Heilmann freut sich auf die nächste Ausgabe: „Als Landrat eines Flächenlandkreises ist es mir eine große Freude zu sehen, dass mit Unser Aller Festival die Kultur zu den Menschen kommt und diese sich nicht auf den Weg in die umliegenden größeren Städte machen müssen. Nach der pandemiebedingten Pause war das Festival 2022 ein absolutes Highlight des Sommers – ich freue mich sehr auf die Fortsetzung im kommenden Jahr und besonders auf die stimmungsvollen Sommerabende im Schlosshof in Gifhorn“, wird er zitiert.

Tim Faß, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg sagt: „Von der ersten Auflage in 2018 ist die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg eng mit dem Festival verbunden. Unser gesellschaftliches Engagement und insbesondere diese Förderung ist ein Versprechen an und für unsere liebenswerte Region, das wir gerne auch für 2023 bekräftigen möchten. Stetig steigende Besucherzahlen zeugen von der Qualität.“

Vorverkauf fürs Unser Aller Festival beginnt am Montag

Die Kuratoriumsvorsitzende der Landkreis Gifhorn-Stiftung, Inge Elvers, ist sehr glücklich darüber, dass mit Hilfe der Stiftungs-Förderung wesentlich dazu beigetragen werden konnte, das kulturelle Angebot im Landkreis Gifhorn flächendeckender auszubauen: „Somit können viele Bürgerinnen und Bürger auch ohne weite Anfahrtswege in die nächstgrößeren Städte an den verschiedenartigen Veranstaltungen auch im ländlichen Bereich teilnehmen. Das Kuratorium freut sich sehr über einen noch weiteren Ausbau von Unser Aller Festival.“

Der Vorverkauf startet ab Montag, 10. Oktober, um 10 Uhr über reservix und alle angeschlossenen Vorverkaufsstellen in der Region sowie allerfestival.de. Ab dem 12. Oktober beginnt der allgemeine Vorverkauf.

