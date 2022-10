Gifhorn: Unfall beim Ausparken – Polizei sucht nach Geschädigtem

Eine 76-Jährige hat am Dienstagvormittag der letzten Woche, den 27. September, beim Zurücksetzen auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis an der Celler Straße in Gifhorn ein anderes Auto touchiert. Nach Angaben der Polizei kratzte die Frau beim Ausparken an einem links neben ihr stehenden hellblauen Pkw entlang. Die Frau fuhr vom Unfallort weg, meldete sich jedoch noch bei der Polizei.

Die Beamten fanden das hellblaue Auto allerdings nicht mehr. Die Polizisten suchen nun Hinweise und Zeugen. Sie suchen den Fahrer oder die Fahrerin des hellblauen Autos. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05371) 980-0 entgegengenommen.

red

