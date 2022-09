Weltrekord bei Gifhorner Automeile

Am Samstag fand zum dritten Mal die Kidical Mass in Gifhorn statt. Die deutschlandweit organisierte Kinder-Fahrrad-Demo für eine kinderfreundlichere Straßenverkehrsordnung startete am Gifhorner Schloss und führte zehn Kilometer durch die Stadt.

Foto: Dirk Kühn / FMN