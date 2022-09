Gifhornerin vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei Suche

Die 57 Jahre alte Claudia T. aus Gifhorn wird aktuell vermisst. Nach einer Meldung der Polizei wurde die Vermisste zuletzt am Sonntag in Kästorf gesehen. Sie ist etwa 1,60 Meter groß und hat schulterlange, graue Haare. Sie hat eine schlanke Statur und trug am Sonntag eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Vermutlich schiebt sie einen Rollator, auf dem ein großer, grüner Plüschdino steht.

Claudia T. ist krank und auf Medikamente angewiesen. Deshalb betont die Polizei, dass sie in Lebensgefahr schweben könnte. Die Beamten bitten Personen, die die Gesuchte gesehen haben oder ihren Aufenthaltsort kennen, dies zu melden. Hinweise unter (05371) 9800.

