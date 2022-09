Dieb raubt 88-Jährigen auf Gifhorner Supermarktparkplatz aus

In Gifhorn hat es am Samstag einen Raubüberfall gegeben.

Gegen kurz vor neun Uhr hat ein bislang Unbekannter am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hamburger Straße in Gifhorn, Ortsteil Gamsen, einen 88-jährigen Gifhorner ausgeraubt. Der 88-Jährige befand sich zum Zeitpunkt des Raubes auf dem Parkplatz des Supermarktes, auf dem Weg zu seinem Pkw, so die Polizei.

Hier wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, ob er Geld wechseln könne. Der hilfsbereite Gifhorner zückte sein Portemonnaie, um dem Unbekannten zu helfen. Diesen Moment nutze der Unbekannte aus und versuchte, dem 88-Jährigen das Portemonnaie zu entreißen. Daraufhin kam der Gifhorner zu Fall und verlor sein Portemonnaie aus den Händen. Das wiederum nutzte der Unbekannte und nahm es an sich. Als der Täter auf einem Damenfahrrad flüchten wollte, setzte sich der 88-Jährige nochmals zur Wehr und schubste den unbekannten Fahrradfahrer. Daraufhin schlug der Täter dem Gifhorner mit der Faust ins Gesicht und flüchtete auf dem Damenrad, über einen Schleichweg hinter dem Supermarkt in Richtung Klinikum.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Geschehen oder zum flüchtigen Täter machen können oder Beobachtung zum Fluchtweg gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800.

Unfall zwischen Radlerin und Autofahrerin in Gifhorn – Radlerin flüchtet

Auf der Hamburger Straße in Gifhorn ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw gekommen. Die 60-jährige Autofahrerin eines roten Toyota Aygo bog laut Polizei als Rechtsabbiegern auf eine Hofeinfahrt etwa auf Höhe der Hausnummer 29 ab und übersah hierbei die in gleicher Richtung fahrende vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Hierbei entstand am Pkw ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Fahrradfahrerin blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

Noch bevor ein Personalienaustausch stattfinden konnte, entfernte sich die augenscheinlich jugendliche Fahrradfahrerin in unbekannte Richtung. Die Fahrradfahrerin war mit einem lilafarbenen Damenrad unterwegs und hatte braune Haare. Die Polizei sucht nun die Fahrradfahrerin oder Zeugen, die Hinweise auf die unfallbeteiligte Fahrradfahrerin geben können.

