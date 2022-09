Garagenbrand im Kreis Gifhorn: 93 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Müden. Eine Garage brannte am frühen Freitagmorgen in Flettmar (Müden). „Das Obergeschoss brannte lichterloh“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort.

Feuer in einer Garage in Flettmar in der Gemeinde Müden. 93 Kräfte der Feuerwehren waren im Einsatz.

In der Nacht zum Freitag hat in der Straße Am Lohberg in Flettmar, einem Ortsteil der Gemeinde Müden, eine Garage gebrannt. Wie die Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen berichtet, brannte die Garage inklusive Heizungsraum, Öllager und ausgebauten Obergeschoss völlig nieder.

Am frühen Freitagmorgen um 1.30 Uhr entdeckte ein Nachbar die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. „Als wir eintrafen brannte das Obergeschoss lichterloh“, so André Eckstein, stellvertretender Samtgemeindebrandmeister und Einsatzleiter.

Die ersten Kräfte aus Flettmar, Müden-Dieckhorst und Böckelse forderten schnell Unterstützung der Feuerwehren aus Ettenbüttel, Hahnenhorn, Meinersen und Seershausen an. Insgesamt waren 93 Feuerwehrkräfte sowie die Schnelle Einsatz-Gruppe des DRK-Kreisverbandes mit einem Rettungswagen vor Ort.

Ein Nachbar hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Als die Kräfte eintrafen, stand das Obergeschoss der Garage schon lichterloh in Flammen. Foto: Feuerwehr Samtgemeinde Meinersen

Feuerwehr löscht zahlreiche Glutnester im Obergeschoss der Flettmarer Garage

„Als erstes wurde eine Riegelstellung aufgebaut, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern“, erklärte Eckstein. Anschließend bekämpften die Kräfte das Feuer. Das Garagentor öffneten sie durch den Einsatz einer Flex, damit die Feuerwehrleute den darin stehenden Wagen herausfahren konnten. Das offene Feuer löschte die Feuerwehr schnell.

Anschließend musste sie noch zahlreiche Glutnester lokalisieren und ablöschen. Dazu gingen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz in das Obergeschoss vor und entfernten die Verkleidung dort. So konnten sie an die Glutnester herankommen und diese löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Keine Personen verletzten sich bei dem Brand. Die Polizei führt noch Ermittlungen zur Brandursache durch.

red

