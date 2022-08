Rat Schwülper: Klimaschutz Gemeine Schwülper macht mit bei „Klimaschutz in kleinen Kommunen“

Die Gemeinde Schwülper mach mitsamt ihrer Ortsteile mit beim Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen“. Gemeinsam sollen Maßnahmen, die einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten, zusammengetragen und umgesetzt werden.

