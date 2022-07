Stallbrand in Meinersen: Fast 40 Kaninchen sterben im Feuer

Meinersen. Für die Tiere kam die Feuerwehr-Hilfe zu spät: Der Stall stand am Montagvormittag bereits in Vollbrand. Gifhorns Polizei ermittelt zur Brandursache.

Großalarm am Montagvormittag in Meinersen: Kurz nach 9 Uhr ging im Vorfeldweg ein Stallgebäude in Flammen auf, fast 40 Kaninchen kamen in dem Feuer ums Leben. Menschen wiederum wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen mitteilt.

Die Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen, Päse, Seershausen, Ohof und Leiferde waren mit 73 Mitgliedern vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf anliegende Gebäude verhindern. „Bei unserem Eintreffen brannte der hinter einer Doppelgarage gelegene Stall bereits lichterloh“, erklärt Kai Ludolf, Ortsbrandmeister von Meinersen und Einsatzleiter.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Starke Rauchentwicklung: Feuerwehr muss Brand unter Atemschutz löschen

„Zunächst ging es darum, das Wohnhaus und mehrere in der Nähe stehende Gartenhäuser durch eine Riegelstellung zu schützen.“ Parallel dazu wurden auch die Brandbekämpfung eingeleitet. Wegen der großen Rauchentwicklung mussten die Feuerwehrleute dabei mit schwerem Atemschutz vorgehen. Dennoch konnten die Flammen schnell gelöscht werden.

„Für die Tiere kam allerdings jede Hilfe zu spät“, so ein Sprecher. Die beiden Fahrzeuge konnten aus der Garage geschoben werden. Nach gut eineinhalb Stunden rückten die Feuerwehren wieder ein.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

Insgesamt waren 73 Feuerwehrleute sowie zwei Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Die Tatortgruppe der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie gibt den Schaden nach ersten Ermittlungen mit mindestens 30.000 Euro an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de