Grüne Damen und Herren im Helios: Barbara Sendzik gibt Leitung ab

Gifhorn. Marina Lutz-Llamas folgt auf die 75-Jährige, die aus Altersgründen aufhört. Corona hat auch in der Gruppe der Ehrenamtlichen Spuren hinterlassen

Von 2012 bis 2022 war Barbara Sendzik (Mitte) die Leiterin der Grünen Damen und Herren am Helios Klinikum Gifhorn. Die stellvertretende Pflegedirektorin Kerstin Laffert (links) dankte ihr für ihr Engagement und gratulierte Nachfolgerin Marina Lutz-Llamas (rechts), dass sie das Amt übernommen hat.

Seit knapp zehn Jahren schenken 18 Rentnerinnen und Rentner Patienten des Helios-Klinikums Gifhorn Zeit und ein offenes Ohr. Die sogenannten „Grünen Damen und Herren“ besuchen alle Stationen im Klinikum. Nun gibt Barbara Sendzik die Leitung, die sie von Anfang an inne hatte, an Marina Lutz-Llamas ab. „Ich bin sehr stolz auf die geleistete Arbeit“, lobt Sendzik das ehrenamtliche Engagement ihrer Gruppe. Die 75-jährige Sendzik, die 2016 von unseren Leserinnen und Lesern unter die Top 10 für den Ehrenamts-Preis „Gifhorner des Jahres“ unserer Zeitung gewählt wurde, habe beschlossen, ihr Amt an ein jüngeres Mitglied abzugeben. Und somit leitet Marina Lutz-Llamas seit 1. Juli die Grünen Damen und Herren. Sie gehört seit November 2019 zu Team, teilt das Helios-Klinikum mit.

Ziel ist es, den Patienten ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit zu widmen und ihnen den Krankenhausaufenthalt zu erleichtern. Gespräche mit den Patienten zu führen gehört ebenso zu ihren Aufgaben wie kleinere Einkäufe zu erledigen. „Natürlich sind einige Geschichten, die uns begegnen, sehr bewegend und oft auch schwierig. Trotzdem überwiegen die schönen Situationen. Nur durch das Halten einer Hand kann man den Patienten stärken und spürt seine Dankbarkeit“, beschreibt Sendzik.

Corona: Einige Mitglieder haben Angst, sich zu infizieren – und ihr Amt niedergelegt

Das sind die ehrenamtlichen Grünen Damen und Herren am Helios-Klinikum Gifhorn. Von 2012 bis 2022 war Barbara Sendzik die Leiterin (mit Blumenstrauß). Foto: Helios-Klinikum Gifhorn

Die Corona-Pandemie war eine Herausforderung für die ehrenamtlichen Helfer. „Zu Beginn der Pandemie durften wir lange nicht das Klinikum betreten, geschweige denn zu den Patienten. Mittlerweile ist dies wieder möglich, jedoch nicht im gewöhnlichen Umfang“, so Sendzik weiter. Die Corona- und Intensivstation durften und dürfen sie weiterhin nicht besuchen. Einige Mitglieder haben Angst, sich zu infizieren, und haben daher andere Tätigkeiten übernommen oder ihr Ehrenamt im Klinikum ganz niedergelegt. „Das ist natürlich sehr schade, aber auch verständlich. Unser Altersdurschnitt liegt zwischen Ende 60 und Ende 70.“

Als Vertreter des Klinikums gratulierte Pflegedirektor Jens Bosenick Barbara Sendzik zu ihren zehn ehrenamtlichen Jahren und bedankte sich für ihren langjährigen Dienst im Klinikum. „Die Zusammenarbeit und der Austausch wurden von vielen sehr geschätzt.“

„Vermissen werde ich den Zusammenhalt unseres Teams, die gemeinsamen Reisen und Grillabende. Es ist einfach eine tolle Gemeinschaft“, sagt Barbara Sendzik.

Die Grünen Damen und Herren suchen stetig Verstärkung. Freiwillige können sich gerne bei der Pflegedirektion melden.

