Feuerwehrübung: Große Explosion im Kreis Gifhorn

Ehra-Lessien. Im Kreis Gifhorn in Ehra-Lessien fand am Mittwoch eine Feuerwehrübung statt. Das Szenario: Eine starke Explosion.

Am Mittwochabend fand in Ehra-Lessien eine Alarmübung der Feuerwehr statt. Das Szenario: bei Schweißarbeiten in einer Maschinenhalle kam es zu einer starken Explosion, berichtet die Feuerwehr. Mehrere Personen, unter ihnen drei Kinder, wurden in der Übung im stark verrauchten Komplex vermisst. Neben der Priorität Menschenrettung im Gebäude unter schwerem Atemschutz wurde das Gebäude von außen aus zwei Einsatzabschnitten heraus gelöscht werden.

Dieses sehr realistische Szenario sei der Auftakt für die erste Großübung des Zuges 17-4 gewesen, welche Tobias und Isabella Teerbrüggen ausgearbeitet hatten. Alle Übungselemente wie Personenrettung, Wasserförderung und Brandbekämpfung wurden nach Abschluss der rund zweistündigen Übung im Gerätehaus analysiert.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de