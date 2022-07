Coworking-Spaces? Landkreis Gifhorn lässt Potenziale ermitteln

Landrat Tobias Heilmann sieht Potenzial in Coworking-Spaces und wünscht sich von den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Feedback per Onlinebefragung.

Coworking-Spaces auf dem Land, die Menschen ermöglichen, ein Büro oder anderen Räume zu teilen und damit flexibler und mobiler zu arbeiten, haben viele Vorteile – sowohl für Arbeitgeber, Selbstständige oder ganz allgemein. Die Stadt Gifhorn hat bereits ein Coworking-Space auf den Weg gebracht – und auch der Landkreis Gifhorn sieht laut Pressemitteilung darin großes Potenzial für neues Arbeiten auf dem Land. Doch vorab müssen Fragen geklärt werden: Wo ist ein Space wirtschaftlich interessant? Und hat es in einer Gemeinde eine Zukunft?

Landrat Tobias Heilmann hat daher eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben. „Wir bekommen damit eine gute Informationsgrundlage. die die Basis weiterer Entscheidungen sein kann bis hin zur Bereitstellung von Fördermitteln“, wird er zitiert. Mit der Nutzerbefragung kommen potenzielle Nutzende und Arbeitgeber zu Wort, die ihre Interessen am Arbeiten in Coworking-Spaces einbringen können. Mit dem Stichwort „Transformation der Arbeitswelt“ will der Kreis Antworten erhalten, ob an weiteren Orten mehr Coworking-Spaces nicht nur gewünscht, sondern auch erfolgreich betrieben werden kann.

Zusätzlich sollen über eine Online-Befragung Bürgerinnen und Bürger befragt werden. „Wir sind sehr neugierig, wie das allgemeine Interesse am Arbeiten in Coworking-Spaces ist und ich kann versichern, dass wir die Antworten sehr ernst nehmen und sie Eingang finden in unser Resümee“, so Tobias Heilmann. Der Schwerpunkt der Potentialanalyse bezieht sich auf die Region Isenhagener Land, wobei die Auswirkungen aber auf den ganzen Landkreis betrachtet werden sollen. Sie wird mit EU-Fördermitteln aus der Leader Region Isenhagener Land unterstützt.

In der Nutzerbefragung werden Themenblöcke wie die aktuelle berufliche Situation, Bedarfe in der Arbeitsumgebung, Ansprüche an und Nutzung von Coworking-Spaces sowie soziodemographische Angaben abgefragt. Die Online-Nutzerbefragung ist bis 9. September freigeschaltet und abrufbar unter https://bit.ly/coworkinglandkreisgifhorn.

