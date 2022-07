Eichen knicken ein: Ein Leichtverletzter

Offenbar leiden die Gifhorner Eichen unter der anhaltenden Trockenheit. Gleich zwei Baum-Zwischenfälle beschäftigten am Freitag und am Montag die Einsatzkräfte. Zum Wochenstart stürzte ein Ast einer Eiche auf den Calberlaher Damm an der Ecke zur Borkumer Straße.

„Es wurde niemand verletzt. Die Stadt hat den Fall übernommen und das Gebiet abgesperrt. Es wird eine Spezialfirma beauftragt, den Baum zu fällen“, teilte Polizeisprecherin Marie-Charlott Seffer mit.

Nur kleiner Wurzelballen

Mit nur leichten Verletzungen kam am Freitag nach Polizeiangaben ein 53-Jähriger davon, als beim Spaziergang mit dem Hund am Gifhorner Wittkopsweg eine Eiche umstürzte. „Der Baum hat den Mann, der sich am Parkplatz seines Autos befand, zum Glück nur leicht getroffen“, berichtete Marie-Charlott Seffer. Laut Polizeisprecherin habe der Baum nur noch einen ganz kleinen Wurzelballen gehabt, was auf Wassermangel zurückzuführen sei. In beiden Fällen sei die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz gewesen.

