Oker bei Volkse für Barbe und andere Fische aufgewertet

Die Aktion Fischotterschutz hat im Rahmen des Barben-Projektes an der Oker in Meinersen und Leiferde eine weitere Revitalisierungsmaßnahme fertiggestellt, um für die anspruchsvolle Fischart Barbe neue Lebensräume zu entwickeln. Laut einer Pressemitteilung wurden auf rund 280 Metern 500 Tonnen Kies, sieben Lenkbuhnen und sechs verzweigte Eichenäste (Raubäume) eingebracht.

Nördlich der Okerbrücke bei Volkse verläuft der Fluss auf einer langen Strecke schnurgerade. Nur wenige Strukturen im Gewässer boten Fischen und anderen Wasserorganismen Lebensraum. Die Gewässersohle war geprägt von feinem Sand, der den Kies, den die Barbe zum Laichen benötigt, zusetzte. Auch Insektenlarven fanden hier keinen Halt, Wasserpflanzen konnten nur schwer anwachsen.

Kiesbänke schaffen Lebensraum und Fortpflanzungshabitate für die Barbe und andere Fisch- und Insektenarten

Die Oker wurde bei Volkse von der Aktion Fischotterschutz revitalisiert. Bei der steilen Böschung hatte es die Baufirma nicht leicht, die langen Eichenstämme zu sichern und zu verankern. Foto: Privat / Aktion Fischotterschutz

Um also in dem monoton fließenden, geradlinigen Gewässerabschnitt die Strömungs- und Strukturvielfalt zu verbessern, wurden von beiden Uferseiten aus Kiesbänke und Totholzelemente eingebracht. Dadurch ließ sich eine leicht pendelnde Strömung erzeugen. Sowohl Barbe als auch andere kiesliebende Fisch- und Insektenarten finden auf den neuen Kiesbänken Lebensraum und Fortpflanzungshabitate. An einer Stelle wurde gezielt das Ufer abgeflacht, sodass eine angrenzende Pferdeweide bei Hochwasser leichter überschwemmt werden kann. Dem Gewässer wurde somit ein Stück Überschwemmungsfläche zurückgegeben und die Siedlungsflächen dadurch entlastet, teilt die Aktion Fischotterschutz mit.

Bevölkerung, Forstbetriebsgemeinschaft, Samtgemeinde und Verein ziehen an einem Strang

In enger Abstimmung mit der Samtgemeinde Meinersen konnte ein großer Teil der Raubäume im Bereich des Sportplatzes gewonnen werden, wo für die Wegesicherung einige Eichen zurückgeschnitten wurden. Die 11 Meter langen Eichenstämme, die als Lenkbuhnen im Gewässer verankert wurden, hat die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Südheide nur einige Kilometer entfernt geschlagen, den Transport spendete die FBG Fallersleben.

Zudem wurden Gehölze im Böschungsbereich gepflanzt. Der Angelsportverein Hillerse übernimmt dies ebenso ehrenamtlich wie die Pflege. Die anliegenden Eigentümer haben zum Zwischenlagern von Kies und Holz ihre Flächen zur Verfügung gestellt. „Ohne diese Unterstützung der lokalen Bevölkerung wäre die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahme nicht möglich gewesen. Wir freuen uns sehr, dass alle an einem Strang gezogen haben und so gemeinsam ein Abschnitt der Oker naturnäher entwickelt werden konnte“, erklärte Sören Brose, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Aktion Fischotterschutz.

