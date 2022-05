157 Herzkissen für die Patientinnen der Helios-Klinik

Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Damit ist das sogenannte Mammakarzinom die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Alleine im Helios Klinikum Gifhorn werden jährlich etwa 125 Brustkrebspatientinnen behandelt. Um den Betroffenen Trost und Hilfe zu spenden, haben die engagierten LandFrauen aus Wahrenholz und Umgebung den Patientinnen 157 selbstgenähte Herzkissen in das Brustzentrum gebracht.

„Brustkrebspatientinnen, die schon in den Genuss eines Herzkissens gekommen sind, haben durchweg positive Erfahrungen mit dem weichen Kissen gesammelt. Die Kissen sehen mit den liebevoll ausgesuchten Stoffmustern nicht nur besonders schön aus, sie geben den Patientinnen auch das Gefühl, dass jemand Fremdes an sie denkt“, erklärt Anette Hoge, Breast Care Nurse begeistert.

Die herzförmigen Kissen können Schmerzen nach einem chirurgischen Eingriff an der Brust lindern. Durch ihre längeren „Ohren“ lassen sie sich bequem unter den Arm schieben und bieten den Frauen Schutz bei plötzlichen Bewegungen oder Stößen, wie sie beispielsweise beim Husten oder im Straßenverkehr auftreten können.

Die Herzkissenaktion hat ihren Ursprung in den USA. Die dänische Krankenschwester Nancy Friis-Jensen brachte die Idee 2006 aus den Staaten mit. Sie rief das Heart Pillow Projekt ins Leben, entwickelte den Schnitt und begann, die Idee „Herzkissen für Brustkrebspatientinnen – verschenkt von Herz zu Herz“ zu verbreiten. „Der Bedarf an Herzkissen bei uns im Klinikum ist groß. Wir freuen uns sehr über die liebevoll gefertigten Kissen und sind sicher, dass sie unseren Patientinnen neben dem medizinischen Aspekt auch etwas Trost in ihrer Erkrankung spenden“, so die Breast Care Nurse.

red

