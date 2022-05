Am Freitag um 13 Uhr beginnt die offene Deutsche Flippermeisterschaft in der Gifhorner Stadthalle. Rund 140 Geräte stehen zum Spielen zur Verfügung. Die Organisatoren Stefffen Grubert (rechts) und Daniel Vicciantuoni, hier am Charity-Flipper, dessen Einnahmen für die Gifhorner Ukraine-Hilfe gespendet werden, hoffen auf viele Besucher.