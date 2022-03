Haftbefehl gegen Arzt aus dem Landkreis Gifhorn

Gifhorn. Er soll in Absprache mit Eltern Kochsalzlösung statt Impfstoffe gegen Mumps & Co gespritzt haben. Zudem geht es um Betrug und falsche Bescheinigungen.

Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Gifhorn hat am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim Haftbefehl gegen einen 63-jährigen Arzt aus dem Landkreis Gifhorn wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in 10 Fällen, Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 31 Fällen sowie Betruges in 32 Fällen erlassen.

Das teilt die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Facharzt für Allgemeinmedizin ist dringend verdächtig, zwischen Ende April 2020 und Mitte Mai 2021 in zehn Fällen Kinder und Jugendliche nicht gegen Mumps, Masern und Röteln geimpft zu haben, sondern ihnen stattdessen Kochsalzlösung gespritzt haben. Das soll nach Absprache mit den Erziehungsberechtigten, die rechtlich gesondert verfolgten werden, erfolgt sein.

Zudem soll er in 31 Fällen eine Impfung gegen Masern in Impfausweisen bescheinigt haben, obwohl er diese gar nicht verabreicht hat. In 32 Fällen sollen ärztliche Leistungen für Impfungen bei den jeweiligen Krankenkassen abgerechnet worden sein, die in Wirklichkeit nie erbracht wurden.

Anonymer Tipp führte zu Hausdurchsuchung – Beweismittel sichergestellt

Die Ermittlungsbehörden waren durch einen anonymen Hinweis auf die Vorgänge aufmerksam geworden. Bei einer Durchsuchung wurden dann umfangreiche Beweismittel sichergestellt, die zu dem dringenden Tatverdacht führten. Unsere Zeitung berichtete über den Vorgang über die Praxis aus dem Nordkreis.

Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass noch ähnliche Straftaten während der noch laufenden Ermittlungen aufgedeckt werden. Der Beschuldigte hat sich zum Tatvorwurf nicht geäußert. Der Haftbefehl wurde gegen engmaschige Auflagen außer Vollzug gesetzt.

