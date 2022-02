Coronanachmeldungen lassen Inzidenz in Gifhorn nach oben schießen

Mit 860 Neuinfektionen registrierte der Kreis Gifhorn am Freitag so viele neue positive Fälle wie noch nie. Laut Kreisverwaltung handelt es sich dabei auch um einige Nachmeldungen, die aus verspäteten Laborbefunden herrühren.

Die Zahl der Erkrankten seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 21.172. Die 7-Tage-Inzidenz steigt gewaltig auf aktuell 1.579,3 – das sind 253,3 Punkte mehr als am Donnerstag. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 10,7 (-0,3), die Intensivbettenbelegung bei 5,8 Prozent (+ 0,3).

Weitere Fälle in Schulen und Kitas, davon allein 9 in der IGS Wittingen

Weitere Fälle wurden in Schulen und Kitas festgestellt. Dazu gehören die IGS Wittingen (9), die Awo-Kita Westerbeck (1), der Kindergarten Abrahams Kinder Gifhorn (1), die Kita St. Katharinen 2 in Knesebeck (1), die Karl-Söhle-Grundschule Hankensbüttel (6), die IGS Sassenburg (3), die (1) und die Grundschule Leiferde (5).

In den Alten- und Pflegeheimen Ruhesitz Romatica Sprakensehl-Bokel, im Haus an den Eichen in Seershausen, der Diakonie Kästorf, im Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen, in der Seniorenresidenz Meine, im DRK-Pflegewohnhaus Calberlah, im Seniorendomizil Hankensbüttel, der Diakonie Haus Himmelsthür in Triangel und in der Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Schwülper grassieren aktuell noch Corona-Infektionen.

