Gifhornerin fährt mit 3,45 Promille durch gesperrte Baustelle

Eine Autofahrerin hat in Gifhorn am Mittwochabend in der Hindenburgstraße das Durchfahrverbot an einer Baustelle missachtet. Polizisten, die laut Mitteilung das Verbot überwachten, folgten dem Fahrzeug und gaben der Fahrerin Haltezeichen. Bei der anschließenden Kontrolle der Gifhornerin wurde bei einer Atemalkoholkontrolle ein Wert von 3,45 Promille festgestellt. Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

