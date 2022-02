Ohof. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Dienstagmorgen in Ohof im Einsatz gewesen: Eine Wohnung war verraucht, die Haustiere noch drinnen.

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Dienstagmorgen in Ohof im Einsatz.

Feuerwehr im Kreis Gifhorn Verrauchte Wohnung: Feuerwehr befreit Hunde in Ohof

Ein Großaufgebot an Feuerwehr-Rettungskräften ist am Dienstagmorgen nach Ohof geeilt. In der Bahnhofstraße war ein ausgelöster Heimrauchmelder gemeldet worden, wie ein Feuerwehr-Sprecher mitteilt. Die Wehren aus Ohof, Seershausen, Meinersen, Ahnsen, Päse und Leiferde rückten gegen 7 Uhr mit über 50 Mitgliedern aus.

Vor Ort erkundete Einsatzleiter René Heuer, Ortsbrandmeister von Ohof, die Situation: Von außen war Rauch in der Wohnung sichtbar, Personen sollten sich nicht mehr im Haus befinden. Aber zwei Hunde seien noch in der Wohnung, so die Meldung.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und konnte die beiden Hunde aus der verrauchten Wohnung befreien. Verursacht wurde der Rauch durch auf dem Herd vergessenem Essen. Die Feuerwehr löschte dieses ab und lüftete anschließend die Wohnung, bevor sie die Einsatzstelle wieder verlassen konnten.

