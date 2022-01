7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn kratzt an 400er-Marke

Gifhorn. Zu den 156 Neuinfektionen gehören positive Fälle an Schulen und Kitas. Allein 6 wurden in der Findorff-Schule in der Sassenburg registriert.

In Gifhorn erreicht die 7-Tage-Inzidenz am 19. Januar 2022 einen Rekordwert.

Die Zahl der Neuinfizierten machte am Mittwoch einen drastischen Sprung. 156 positive Fälle meldete der Landkreis Gifhorn. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie bisher 12.651 Gifhorner infiziert.

7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn kratzt an der 400er-Marke

In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich 704 Personen angesteckt. Die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle bleibt hingegen unverändert bei 87. Aufgrund der hohen Werte fällt entsprechend auch die 7-Tage-Inzidenz wesentlich höher aus: Sie kratzt mit 397,2 (+ 35,5) an der 400er-Marke.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

244 Gifhorner sind bisher an oder mit dem Virus gestorben. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 5,6 (+ 0,4), die Intensivbettenbelegung bei 5,4 Prozent (+ 0,1).

Sechs Corona-Infizierte an der Findorff-Schule in der Sassenburg

Am Mittwoch registrierte der Kreis zudem wieder etliche neue Corona-Fälle an Schulen und Kindertagesstätten. Am Gymnasium Meinersen, an der Gifhorner Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, in der DRK-Kita Isenbüttel (Schulstraße) und an den BBS I in Gifhorn hat es jeweils eine Person erwischt. Jeweils eine betroffene Gruppe steht daher unter Selbstbeobachtung – bis auf die Gruppe der Kita in Isenbüttel, die in Quarantäne muss.

An der Grundschule Meine und an der Realschule am Drömling in Rühen sind gleich zwei Personen betroffen. Zwei Gruppen stehen unter Selbstbeobachtung.

Zu einem Corona-Ausbruch kam es jetzt an der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf. Gleich sechs Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Gruppe muss sich häuslich isolieren, für eine weitere Gruppe reicht Selbstbeobachtung.

15 Corona-Patienten werden aktuell im Helios-Klinikum behandelt

Zwölf Corona-Patienten wurden zuletzt im Helios-Klinikum Gifhorn auf der Normalstation behandelt, drei auf der Intensivstation. Das hat das Klinikum auf seiner Homepage veröffentlicht.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de