97 Neuinfektionen und 2 weitere Tote im Kreis Gifhorn

Gifhorn. Die Zahl der Omikron-Fälle in Gifhorn summiert sich auf inzwischen 56. 240 Personen sind im Landkreis bereits an dem Virus gestorben.

Die Fallzahlen in Gifhorn erreichen am Mittwoch besorgniserregende Werte. Nachdem sich die Fallzahlen wegen der reduzierten Test- und Meldestrategie über die Feiertage an Weihnachten und zum Jahreswechsel im niedrigen Bereich bewegten, steigen sie seit gut einer Woche wieder kräftig an.

97 Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat der Landkreis Gifhorn jetzt gemeldet. Damit steigt die Zahl derer, die sich seit Ausbruch der Pandemie infiziert haben, auf derzeit 11.949.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

56 Omikron-Fälle im Landkreis Gifhorn identifiziert

Vier weitere Omikron-Fälle wurden bestätigt, sodass in Summe bisher 56 registriert wurden. Die 7-Tage-Inzidenz springt auf 310,3 (+ 5,6).240 Menschen starben bisher an oder mit dem Virus – am Mittwoch sind zwei weitere hinzugekommen. Dabei handelt es sich um Nachmeldungen aus den Kalenderwochen 52 und 1. Beide Gifhorner gehörten zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 4,6 (+/- 0), die Intensivbettenbelegung bei 6,4 Prozent (- 0,1).

Infektionen in zwei Kitas

In der Kita Bechtsbüttel wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe eine Quarantäne angeordnet. In der Kita Brome sind zwei Personen betroffen. Hier müssen sich gleich zwei Gruppen häuslich isolieren.

Im Helios-Klinikum Gifhorn werden derzeit 19 Corona-Patienten behandelt – 15 auf der Normalstation und vier auf der Intensivstation (Stand Dienstag, 11. Januar).

dak

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de