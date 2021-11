Mann verletzt bei Meinersen Zugbegleiter und Reisende

Ein 26-Jähriger ist in einem Regionalzug am Samstagabend gegen 23 Uhr ausgerastet, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover am Montag mitteilte. Der Mann habe für die Zugfahrt von Meinersen nach Hannover keine Fahrkarte gehabt und habe diese während der Fahrt im Zug kaufen wollen. Als ihm der 49-jährige Zugbegleiter erklärt habe, dass dies im Zug nicht möglich sei, sei der Mann ausgerastet. Er habe nach dem Arm des Zugbegleiters gegriffen und ihm durch den Mund-Nasenschutz in die Hand gebissen.

Der 26-Jährige schlägt einem 33-jährigen Fahrgast mit der Faust ins Gesicht

Vier Zeugen seien dem Zugbegleiter zu Hilfe gekommen. Plötzlich habe der aggressive Mann einen 33-jährigen Fahrgast, der helfen wollte, angegriffen und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der wiederum habe zurückgeschlagen, und es habe sich eine Schlägerei entwickelt.

Als der Zug in Immensen/Arpke hielt, sei der aggressive 26-Jährige ausgestiegen, um unmittelbar darauf wieder einzusteigen und einen zweiten Zeugen (26) mit einem Faustschlag zu attackieren. Der Zugbegleiter und die vier Zeugen hätten den aufgebrachten Mann schließlich aus dem Zug entfernen können. Auf dem Bahnsteig habe der Mann einem dritten Zeugen (20) gegen den Kopf getreten. Die Männer hätten den 26-Jährigen überwältigen und am Boden fixieren können, bis mehrere Streifenwagen der Bundes- und Landespolizei eingetroffen seien. Alle Beteiligten hätten leichte Blessuren erlitten.

Gegen den Mann wird wegen mehrfacher Körperverletzung ermittelt

Die Bundespolizei Hannover habe den Mann in die Wache am Hauptbahnhof Hannover gebracht. Dort habe sich herausgestellt, dass sich der Mann aus Nordmazedonien seit eineinhalb Monaten als Tourist in Deutschland aufhält. Die Staatsanwaltschaft entschied, dass er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung von 300 Euro zahlen muss. Gegen ihn werde nun wegen mehrfacher Körperverletzung ermittelt. Auch gegen den 33-jährigen Zeugen werde wegen Körperverletzung ermittelt.

