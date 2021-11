Der Rohbau des Hospizneubaus an der Lindenstraße in Gifhorn steht. Am 18. November feierte Alexander Michel als Vorstandsvorsitzender der Hospiz-Stiftung Gifhorn gemeinsam mit dem übrigen Vorstand sowie Vertretern aus Verwaltung, Politik, Kirche und Wirtschaft das Richtfest. Der Neubau kostet 6,5 Millionen Euro.