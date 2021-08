Zu einem Unfall ist es am Samstag auf der Gifhorner Bundesstraße 188 gekommen.

Unfall in Gifhorn

Unfall in Gifhorn Gifhorner Autofahrer kollidiert mit Baum – Führerschein weg

Auf der Bundesstraße 188 ist am Samstag gegen 19 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr nach Angaben der Polizei aus Dannenbüttel nach Gifhorn und kam aus bislang ungeklärter Ursache in der Rechtskurve vor der Dragenkreuzung von der Fahrbahn ab. Er schleuderte mit seinem Wagen nach links in den Graben, der Wagen kollidierte mit einem Baum.

Weil erste Ermittlungen einen laut Polizei „körperlichen Mangel“ des Fahrers vermuten lassen, nahmen die Beamten nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim den Führerschein des 63-Jährigen mit und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. Der Mann kam ins Krankenhaus. Während der Aufräumarbeiten wurde kurzzeitig die Bundesstraße 188 halbseitig gesperrt. Der Einsatz dauerte eine gute Stunde.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de