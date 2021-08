Aus Stadtvilla wird Kita: Den Spatenstich für die neue Kita Eyßelhof an der Braunschweiger Straße in Gifhorn nahmen Bürgermeister Matthias Nerlich (von rechts), Architekt Ulrich von Ey, Michael Gruber und Ingrid Tietge von der Caritas sowie Harald Niemöller mit seinen Kindern Anton und Marie am 13. August 2021 vor.