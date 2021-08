Was wird aus der stauträchtigen Pendlerstrecke der Kreisstraße 114 zwischen Gifhorn und Wolfsburg? Der Landkreis setzt auf Wolfsburger Mithilfe bei den geplanten Verbesserungen.

Gifhorn. Die Nachbarstadt guckt sich die Ausbaupläne des Kreises genau an. Was sie daraus macht, da will sie sich noch nicht festlegen.