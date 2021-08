Neubau in der Innenstadt

Neubau in der Innenstadt Frauenhaus rückt in Gifhorns Zentrum

In der Gifhorner Fußgängerzone wird das Frauenhaus entstehen. Die genaue Adresse bleibt aus Sicherheitsgründen geheim.

Gifhorn. Die Gmyrek-Stiftung investiert an der Stelle, an der ursprünglich das Hospiz geplant war. So geht es weiter.