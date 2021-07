Müden will auf Planung Einfluss nehmen

Die Veränderungssperre für das Gebiet „Windenergiepark“ im Norden und Osten von Müden steht. Der Gemeinderat beschloss die Anordnung für Bauleitplanungen bei einer Gegenstimme in einer Sondersitzung. Einstimmig folgte der Rat außerdem dem Zusatzantrag von Karl-Heinz Karp (CDU), mit dem Investor – der Windpark Müden GmbH – einen beglaubigten Sondernutzungsvertrag abzuschließen, um als Gemeinde Einfluss nehmen zu können.

Dies hatte schon Samtgemeindebürgermeister und Gemeindedirektor Eckhard Montzka betont: „Wir wollen nicht Zaungäste sein, sondern aktiv mitgestalten. Es geht nicht um eine Verhinderungs-, sondern Gestaltungsplanung.“ Die nun geschaffene Ausgangsposition gibt der Gemeinde mindestens zwei, maximal sechs Jahre Zeit, um mit dem Investor das Beste zu erreichen.

Die Fraktionen im Gemeinderat Müden müssen nun ein Gesamtpaket für ein Mandat der Verwaltung erarbeiten

Nötig wurde der Beschluss, da die Bundeswehr das Areal nicht mehr als Helikoptertiefflugzone angibt. Der Aufstellungsbeschluss für den Windpark-Bereich besteht seit sieben Jahren, damals sprachen sich Rat und Einwohner mit großer Mehrheit gegen Windräder aus. Nun müssen die Fraktionen ein Gesamtpaket für ein Mandat der Verwaltung für weitere Verhandlungen erarbeiten.

Bürgermeister Horst Schiesgeries (CDU) wünscht sich vor allem Sicherheit für das neue Baugebiet Schausterskamp mit 44 Parzellen, die in der Vermarktung sind. Daher soll auf Anzahl der Windräder, Abstände und Nabenhöhen Einfluss genommen werden. Wie Anwohner Heiko Thielen, Landwirt und Betreiber eines Pferdehofs, erläuterte, ist in den Außenbereichen Langenklint und Hahnenhorn der Unmut groß, weil dort wegen der dünnen Bebauung nur bis zu 500 Meter Abstand verpflichtend sind. Schiesgeries betonte: „Wir verstehen auch nicht, warum für ein Gewerbegebiet in Hillerse 1000 Meter festgeschrieben werden und hier nur so wenig. Da haken wir immer wieder beim Regionalverband nach.“

Auf dem Areal rasten Kraniche und brüten Rotmilane

Ergänzend verwies die Müdenerin Anneliese Leffler auf schwierige, weil morastige Böden: „Außerdem ist dort ein Kranichrastplatz und Nistgebiet für Rotmilane.“ Montzka betonte, dies werde bei der Naturschutzprüfung und in Bodengutachten bedacht.

