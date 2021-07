Die Feuerwehr wurde am Samstagmittag zu einem Dachstuhlbrand in Lagesbüttel gerufen. Auch zwei Stunden nach der Alarmierung kämpft die Feuerwehr noch mit den Flammen.

Großbrand im Kreis Gifhorn Dachstuhl in Lagesbüttel in Vollbrand – Bewohner schwer verletzt

Ein brennender Dachstuhl in Lagesbüttel hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Um 11.57 Uhr ging der Notruf ein, dass der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Lagesbüttel im Kreis Gifhorn in Brand geraten sei. Die Feuerwehr erhöhte die Alarmstufe auf „Menschenleben in Gefahr“.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte festgestellt werden, dass das Ehepaar, das das Haus bewohnt, sich schon ins Freie retten konnte. Allerdings waren beide Ehepartner schwer verletzt – einer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen werden.

Ursprungsmeldung: Menschenleben in Gefahr

Ursprünglich hatte die Feuerwehr gemeldet, dass sich eine Person auf dem Dach befinden würde, weshalb eine Drehleiter von der Berufsfeuerwehr Braunschweig nachgefordert wurde. Diese wird nun zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Auch Notfallseelsorger der Schnelleinsatzgruppe (SEG) sind vor Ort, um die Nachbarn zu betreuen. Im Brandbekämpfungseinsatz war zunächst die Ortswehr Lagesbüttel, die dann schnell von den Ortswehren Rotemmühle, Walle und Schwülper unterstützt wurde. Ebenfalls nachalarmiert wurden Einsatzkräfte aus Meine und Rethen.

Dachstuhl auch nach 2 Stunden noch im Vollbrand

Um 13.50 Uhr steht der Dachstuhl des Hauses nach wie vor im Vollbrand. Außerdem seien kleine Explosionen zu hören, meldete unser Reporter vor Ort.

Großeinsatz der Feuerwehr im Kreis Gifhorn. Video: Stefan Lohmann Großeinsatz der Feuerwehr im Kreis Gifhorn. Video- Stefan Lohmann

Wir aktualisieren diesen Text.

