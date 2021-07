Die Feuerwehr wurde am Samstagmittag zu einem Dachstuhlbrand in Lagesbüttel gerufen.

Brand im Kreis Gifhorn In Lagesbüttel brennt ein Dachstuhl – Menschenleben in Gefahr

Die Feuerwehr Gifhorn hat einen Dachstuhlbrand in Lagesbüttel im Kreis Gifhorn gemeldet, bei dem wohl Menschenleben in Gefahr sind. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte gegen 12 Uhr am Samstag. Eine Person befand sich Angaben der Feuerwehr zufolge auf dem Dach, weshalb eine Drehleiter nachgefordert wurde. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

Wir aktualisieren diesen Text.

