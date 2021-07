Trickbetrüger scheitern in Wesendorf

Wesendorf. Gleich bei sechs Familien haben Betrüger am Dienstag versucht, Beute zu machen. Sie gingen leer aus, da die Wesendorfer die Masche kannten.

Trickbetrüger scheiterten in Wesendorf bei sechs Familien mit ihrer Masche. Das Vorgehen war dort bereits bekannt. (Archivbild)

Trickbetrug in Wesendorf

Im Laufe des vergangenen Dienstags versuchte ein Trickbetrüger bei sechs Familien in Wesendorf Beute zu machen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein männlicher Anrufer im Laufe des Tages bei den Familien an und erkundigte sich nach Wertgegenständen in den Häusern.

Wesendorfer kannten die Betrugsmasche

Den Wesendorfern war die Masche bekannt – der Betrüger ging leer aus. Die Polizei weist daher noch einmal darauf hin, dass diese Masche immer noch in Gebraucht ist. Echte Polizisten fragen jedoch niemals nach Wertgegenständen.

Wer den Verdacht hegt, mit einem Betrüger zu telefonieren, sollte auflegen und die Polizei anrufen – dafür jedoch nie die Wahlwiederholungstaste nutzen.

red

