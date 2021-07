Am Samstag erhielten 57 Abiturientinnen und Abiturienten des Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasiums ihre Zeugnisse. Schulleiterin Susanne Pilarski: "So einen Spitzenjahrgang hatten wir am OHG noch nie!" Der Notendurchschnitt von 1,97 sei hervorragend. Die Jahrgangsbeste, Lara Geermann (Foto), hat 900 von 900 Punkten erreicht.