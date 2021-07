E-Mobilität in Gifhorn In Gifhorn können ab 2. Juli E-Scooter gebucht werden

Mit dem E-Scooter schnell von A nach B rollen – das ist ab diesem Freitag erstmals auch in Gifhorn möglich. Der E-Scooter-Sharing-Dienst Bolt stationiert seine mintgrünen E-Scooter nach Braunschweig und Wolfsburg jetzt auch in Gifhorn, teilt die Stadt mit. Das Gebiet, in dem die E-Scooter gefahren werden dürfen, umfasst einen Großteil des Stadtgebietes sowie die Bahnhöfe Gifhorn und Gifhorn Stadt.

Insgesamt 100 Roller stehen zur Nutzung bereit. „Alle dicht besiedelten Gebiete mit geringer Entfernung zur Innenstadt und zu den Bahnhöfen sind damit abgedeckt“, wird Oliver Bley, Verkehrsplaner der Stadt, in der Mitteilung zitiert.

„Ein E-Scooter-Verleih passt sehr gut zu den Zielen einer zukunftsorientierten Mobilität, die sich Gifhorn mit dem Leitbild Mobilität gesetzt hat“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich. „Mikromobilitätslösungen wie die E-Scooter haben das Potenzial, auf kurzen Distanzen das Auto zu ersetzen und können den öffentlichen Nahverkehr ergänzen.“

Fahren in der Fußgängerzone ist nicht erlaubt

Wer mit dem E-Scooter unterwegs ist, muss jedoch einige Regeln beachten, damit das Miteinander der verschiedenen Verkehrsmittel auch möglichst konfliktfrei funktioniert. Wichtig zu wissen: E-Scooter dürfen nur auf Radwegen oder Radfahrstreifen fahren. Sind diese nicht vorhanden, muss die Fahrbahn genutzt werden. Gehwege sind für E-Scooter tabu, auch die, die für den Radverkehr freigegeben sind.

Diese Einschränkung gilt auch für die Fußgängerzone, die gerade probeweise für den Radverkehr geöffnet wurde. „Trotz der Freigabe für den Radverkehr ist das Fahren mit E-Scootern verboten. Es ist uns ganz wichtig, darauf noch einmal besonders hinzuweisen“, so Nerlich. Stadtverwaltung und Betreiber haben sich außerdem darauf festgelegt, dass in der Fußgängerzone keine E-Scooter abgestellt werden dürfen, heißt es. Parkverbotszonen gibt es außerdem rund um den Schlosssee und in anderen Grünflächen Diese Zonen sind auch in der Buchungs-App hinterlegt.

Für die Nutzung der E-Scooter wird die Bolt-App benötigt. Damit können die Roller lokalisiert, entsperrt und die Fahrt bezahlt werden.

